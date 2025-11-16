Eder, fostul atacant al naționalei Italiei, a rememorat perioada petrecută la Inter Milano și l-a criticat fără menajamente pe Luciano Spalletti, tehnicianul sub comanda căruia a decis să plece din Serie A.



Ajuns la Inter în 2016, după un transfer realizat de Mancini și Ausilio, Eder a refuzat oferta lui Claudio Ranieri de a semna cu Leicester. Atacantul a explicat acum că regretă decizia, mai ales după ce englezii au cucerit titlul.



„La Leicester era totul stabilit. Aș fi jucat în spatele lui Vardy, iar Ranieri mi-a vorbit ca un gentleman. Mancini și Ausilio m-au convins să aleg Inter, dar am jucat foarte puțin. Sunt totuși mulțumit de ce am făcut acolo”, a spus Eder pentru Gazzetta dello Sport.



Eder nu l-a iertat pe Spalleti: „Nu i-am suportat ipocrizia”



Relația cu Spalletti a fost însă detonatorul plecării. Brazilianul naturalizat italian nu s-a ferit de cuvinte și l-a făcut praf pe italian.



„Am plecat din cauza lui Spalletti. Nu i-am suportat ipocrizia. Antrenor de top, dar ca om… mai puțin”, a declarat fostul atacant, care a bifat 86 de meciuri și 14 goluri pentru „nerazzurri”.

Cariera lui Eder s-a încheiat în 2022, la Criciuma, clubul la care a început fotbalul. Înainte de retragere, a mai trecut prin Sao Paulo.



Fost internațional italian, cu 26 de selecții și 6 goluri, Eder a atins vârful cotei de piață în 2015, când era evaluat la 15 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

