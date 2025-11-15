GALERIE FOTO Coșmar pentru România! Austria a rezolvat meciul cu Cipru în primele 20 de minute

Coșmar pentru România! Austria a rezolvat meciul cu Cipru în primele 20 de minute
România privește cu emoții duelul din Cipru, acolo unde Austria a început în forță meciul din grupa preliminariilor CM 2026. 

Liderul grupei H a deschis scorul rapid și a complicat serios calculele „tricolorilor”.

În minutul 18, Christoph Baumgartner a pătruns în careu și a fost faultat de Anderson Correia. Arbitrul Urs Schnyder a arătat imediat punctul cu var, iar Marko Arnautovic a înscris cu calm pentru 1-0.

Austria a rezolvat meciul cu Cipru în primele 20 de minute

Ciprioții, fără miză reală în aceste preliminarii, nu au reușit să riposteze, iar Austria a controlat autoritar jocul în primul sfert de oră. 

Pentru România, vestea e cât se poate de proastă. Un rezultat pozitiv al Ciprului ar fi menținut deschise calculele pentru locul 1, însă startul agresiv al austriecilor complică scenariul dorit de Mircea Lucescu.

În tur, Austria s-a impus cu 1-0 la Linz, tot grație unui penalty, atunci transformat de Marcel Sabitzer.

La ora redactării acestui articol, scorul este 0-1, iar meciul se desfășoară în regim LIVE TEXT pe Sport.ro. În această seară, de la 21:45, Bosnia – România se vede, de asemenea, pe Sport.ro.

Statul rom&acirc;n a str&acirc;ns at&acirc;tea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Superstarul de 50 de milioane de euro a vorbit sincer despre Chivu înainte de cel mai important meci al anului
Cristiano Bergodi a rupt tăcerea despre perioada petrecută la Rapid: ”Nu poți să faci asta”
Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată în direct: „Are oferte!”
Eric de Oliveira știe cine va marca în Bosnia - România
Zi națională la Zenica! Bosniacii au declanșat infernul înaintea meciului cu România
Cipru – Austria 0-1, ACUM pe Sport.ro! Ocazii peste ocazii în grupa României
Patronul din Superliga dă de pământ cu jucătorii din România. Atac subtil către Gigi Becali: „Fotbalul a fost decredibilizat”
Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: ”Fortăreață medievală!”
Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom

Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt ”OUT”

Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Cum ar putea arăta primul „11” al României la meciul decisiv cu Bosnia



Cipru – Austria 0-1, ACUM pe Sport.ro! Ocazii peste ocazii în grupa României
Patronul din Superliga dă de pământ cu jucătorii din România. Atac subtil către Gigi Becali: „Fotbalul a fost decredibilizat”
Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: ”Fortăreață medievală!”
Ce vrea Borcea de la Dinamo: ”Ar fi extraordinar!”
Stadion nou pentru o echipă din Superligă! Au anunțat când se termină lucrările: ”95 la sută gata!”
Arnautovic, viitorul nostru adversar, clipe de coșmar în Austria – Serbia: „Am simțit o presiune imensă, apoi...“
Dan Șucu pregătește prima lovitură pentru perioada de mercato din vară! Vrea un atacant cu 121 de meciuri la națională
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Jucătoarea din Constanța care a renunțat să mai reprezinte România a câștigat meciul zilei la Roland Garros. La un pas de performanța carierei  
Reacția austriecilor înainte de FCSB - LASK Linz: "Catastrofală / Șansă pentru revanșă"
De ce Filimon, multiplul campion național al României, va concura pentru Austria la Jocurile Olimpice de la Paris
stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

