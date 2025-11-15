În minutul 18, Christoph Baumgartner a pătruns în careu și a fost faultat de Anderson Correia. Arbitrul Urs Schnyder a arătat imediat punctul cu var, iar Marko Arnautovic a înscris cu calm pentru 1-0.

Ciprioții, fără miză reală în aceste preliminarii, nu au reușit să riposteze, iar Austria a controlat autoritar jocul în primul sfert de oră.

Pentru România, vestea e cât se poate de proastă. Un rezultat pozitiv al Ciprului ar fi menținut deschise calculele pentru locul 1, însă startul agresiv al austriecilor complică scenariul dorit de Mircea Lucescu.

În tur, Austria s-a impus cu 1-0 la Linz, tot grație unui penalty, atunci transformat de Marcel Sabitzer.

La ora redactării acestui articol, scorul este 0-1. În această seară, de la 21:45, Bosnia – România.


