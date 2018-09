Poate concura la orice ora cu Mohamed Salah! Golul FABULOS marcat de omul care a facut Portugalia campioana europeana | VIDEO

Mohamed Salah are concurenta serioasa!

Omul care a facut Portugalia campioana europeana in fata Frantei a dat lovitura din nou si poate concura fara probleme cu Mohamed Salah pentru trofeul Puskas.

Eder a dat lovitura la Lokomotiv Moscova. El a marcat un gol incredibil in minutul 88, in confruntarea din Cupa Rusiei cu cei de la Baltika. Sutul sau a dus partida in prelungiri, iar Anton Miranchuk a reusit sa inscrie in minutul 105 si sa aduca victoria pentru echipa lor.

Eder a primit mingea la marginea careului de 16 metri si, desi era cu spatele la poarta, nu a ezitat si a sutat puternic, reusind sa inscrie un gol care l-a facut KO pe portarul adversarilor.

Iata aici reusita fantastica a lui Eder!