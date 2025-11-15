Meciul, de totul sau nimic în viziunea lui Costel Pantilimon, are loc la Zenica, pe ”Bilino Polje”. Tricolorii trebuie să se gândească doar la victorie ca să-și păstreze șanse la locul doi în Grupa H.



Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: ”Fortăreață medievală!”



Cu câteva ore înainte de startul confruntării, FRF a oferit pe rețelele social media câteva curiozități despre orașul care va găzdui confruntarea din preliminariile CM 2026.



CITEȘTE ȘI: Câți români sunt așteptați la Zenica



”Zenica, orașul care găzduiește meciul pentru Mondial al tricolorilor!



Este al patrulea oraș ca mărime din Bosnia și Herțegovina

Are o istorie de peste 6.000 de ani, cu numeroase situri arheologice în zonă

Se află pe malul râului Bosna, care străbate orașul de la nord la sud

Este un vechi centru industrial, cunoscut pentru tradiția siderurgică

Complexul Vranduk, o fortăreață medievală aflată la câțiva kilometri de oraș, este unul dintre cele mai importante monumente istorice din Bosnia și Herțegovina



Luptăm împreună până la final”, a scris Echipa națională de fotbal a României pe rețelele social media.



Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

