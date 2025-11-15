Meciul, de totul sau nimic în viziunea lui Costel Pantilimon, are loc la Zenica, pe ”Bilino Polje”. Tricolorii trebuie să se gândească doar la victorie ca să-și păstreze șanse la locul doi în Grupa H.
Curiozități despre Zenica, orașul în care România trebuie să facă un meci mare cu Bosnia: ”Fortăreață medievală!”
Cu câteva ore înainte de startul confruntării, FRF a oferit pe rețelele social media câteva curiozități despre orașul care va găzdui confruntarea din preliminariile CM 2026.
- CITEȘTE ȘI: Câți români sunt așteptați la Zenica
”Zenica, orașul care găzduiește meciul pentru Mondial al tricolorilor!
- Este al patrulea oraș ca mărime din Bosnia și Herțegovina
- Are o istorie de peste 6.000 de ani, cu numeroase situri arheologice în zonă
- Se află pe malul râului Bosna, care străbate orașul de la nord la sud
- Este un vechi centru industrial, cunoscut pentru tradiția siderurgică
- Complexul Vranduk, o fortăreață medievală aflată la câțiva kilometri de oraș, este unul dintre cele mai importante monumente istorice din Bosnia și Herțegovina
Luptăm împreună până la final”, a scris Echipa națională de fotbal a României pe rețelele social media.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Printr-un comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Mircea Lucescu, selecționerul României, a anunțat lotul convocaților pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)
ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)