Luciano Spalletti a răbufnit la conferința de presă după egalul cu Croația: "Îți lipsesc 14 ani de experiență!"

La finalul meciului, Luciano Spalleti, antrenorul Italiei, a susținut o conferință de presă în care a analizat jocul echipei sale.

Un jurnalist a sugerat că Spalletti a convenit doar cu anumiți jucători abordarea tactică. Spalletti a respins vehement această idee, considerând-o o lipsă de respect și o interpretare greșită a relației sale cu jucătorii. A subliniat că dialogul cu jucătorii este o practică normală și că schimbările tactice din timpul meciului au fost făcute ca răspuns la evoluția jocului.

"Am 65 de ani, ție îți mai lipsesc 14 ani de experiență... Spui asta pentru că ți-a spus cineva. Eu vorbesc cu jucătorii, care e problema? Este o înțelegere pentru ceilalți?

Asta ți-a spus cineva, dar nu vorbi lucruri pe care nu le stăpânești, care sunt ale altora, pentru că ele sunt slăbiciunile celor care spun astfel de lucruri.

Spalletti susține că ar fi 'bisericuțe' în vestiar

Există un mediu intern și unul extern, iar dacă în mediul intern unii spun astfel de lucruri, asta înseamnă că nu vor binele echipei naționale. Care este măsura 'descoperirii' în acest caz? Este un lucru foarte normal. Mi-am pregătit sistemul la Coverciano, 3-5-2, o să-ți arăt. De ce o înțelegere?

La final am fost șase jucători ofensivi și am ținut echilibrul. Cei care au intrat au fost giganți, au ținut echilibrul și au făcut lucruri perfecte menținând integritatea echipei. Am mai jucat deja așa, dar calificarea este meritată pentru ceea ce s-a văzut pe teren, pentru ceea ce s-a văzut în prima și a doua repriză, avansarea în optimi este meritată.

Voi mi-ați spus că era grupa morții, nu eu am spus-o. Spania este foarte puternică, Croația este foarte puternică, sunt oameni obișnuiți cu acest tip de meciuri aici. Pentru mine, când scazi sub nivelul minim este pentru ca simți presiunea, dar până acum am crescut mereu din punctul meu de vedere.

Apoi, mai mult decât o înțelegere, revin la a vorbi despre jucători, pentru că trebuie să schimbăm de la un meci la altul. Ei au mai mulți jucători puternici în față, atacanți și mijlocași ofensivi care știu să joace printre linii, așa că m-am pregătit pentru acest meci. La un moment dat am coborât fără să fie nevoie, în ciuda sistemului de joc. Apoi sunt episoadele: luăm un gol în care suntem timizi și nu știu de ce, dar după aceea echipa a jucat mai bine. Bastoni a avut două ocazii de cap foarte importante", a spus Luciano Spalletti la conferința de presă.

