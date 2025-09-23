Agnelli, Paratici și Nedved au primit pedepse de închisoare cu suspendare

O instanță din Roma a acceptat înțelegerea făcută de trei dintre foștii conducători ai lui Juventus Torino cu procurorii, în cazul în care fuseseră acuzați de contabilitate falsă în "Scandalul Plusvalenze". Fostul președinte, Andrea Angnelli, a primit o pedeapsă de 20 de luni de închisoare, fostul director sportiv, Fabio Paratici, a fost pedpsit cu 18 luni de închisoare, iar fostul vicepreședinte al clubului, Pavel Nedved, s-a ales cu 14 luni de închisoare.

Cele trei pedepse sunt cu suspendare, iar în jurisprudența italiană înțelegerea cu procuratura pentru încheierea unui dosar nu înseamnă automat un acord pentru recunoașterea vinovăției. De asemenea, clubul Juventus a primit o amendă penală de 156.000 de euro. Fostul CEO, Maurizio Arrivabene, a fost achitat în această speță, iar clubul a reglat conturile cu investitorii săi.



Paratici se poate întoarce în fotbal în iulie 2026

Ancheta a început în 2021, când procurorii au acuzat că "Bătrâna Doamnă" a structurat ilegal banii proveniți din vânzarea, împrumutarea și cumpărarea de jucători, primind comisioane ilegale, motiv pentru care balanța clubului a fost falsificată și investitorii au fost înșelați. Juventus a fost pedepsită cu deducerea a 10 puncte, în mai 2023, după o anchetă a Federazione Italiana Giuoco Calcio.



Nedved, câștigător al Balonului de Aur în 2003, a devenit recent director sportiv al lui Al Shabab, Agnelli au rămas concentrat pe afacerile sale din afara fotbalului, în timp ce Paratici s-a alăturat lui Tottenham în 2021, dar a părăsit postul în 2023, după ce apelul său pentru o suspendare din partea FIFA pentru doi ani și jumătate a fost respins. El poate reveni în fotbal în iulie 2026.

Foto - Getty Images

