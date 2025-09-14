Chivu, fără pauză după startul slab de sezon. Programul lui Inter

Deși a început entuziasmant, 5-0 contra lui Torino, Inter a înregistrat ulterior două eșecuri: 1-2 contra lui Udinese și 3-4, sâmbătă, în derby-ul împotriva lui Juventus.



După eșecul contra lui Juventus, Cristi Chivu a decis să nu le acorde o zi liberă jucătorilor săi. Inter a programat o ședință de antrenament duminică dimineață, iar luni va exista o altă ședință de pregătire, anunță Gazzetta dello Sport.



"Nerazzurrii" vor pleca spre Amsterdam, marți după-amiază, pentru primul test din faza principală a UEFA Champions League, contra lui Ajax. Partida este programată miercuri, de la ora 22:00.



Pe lângă Ajax, Inter va mai înfrunta Slavia Praga, Royale Union SG, Kairat Almaty, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal și Dortmund în faza principală din UEFA Champions League.

Cristi Chivu, optimist după eșecul contra lui Juventus

”Am jucat un meci grozav, atât în prima, cât și în a doua repriză. Trebuie să înțelegem anumite momente, mai ales ultimele zece minute. Trebuie să privim la prestație. Am venit aici să câștigăm și am făcut-o. Ar fi trebuit să facem mai mult în ultimele minute.



Nu privesc niciodată la nivel individual. Ar fi trebuit să gestionăm mai bine mingea înainte să ajungă la Dimarco. De la începutul meciului, când au fost în dificultate, au degajat mingea în tribune.



(n.r. Putem spune că Calhanoglu și-a revenit?) Îmi asum meritele pentru întreaga prestație a echipei, chiar și atunci când am fost conduși. Hakan a făcut ce știe să facă, iar tot ce poate el să facă este cu siguranță util pentru noi.



Trebuie să fii bun la a înțelege momentul potrivit și când poți să faci anumite lucruri. În meci, echipa a depus mult efort pentru a întoarce situația: poți să te antrenezi și să lucrezi la acest obicei. Plecăm acasă cu regretul că nu am câștigat jocul.



Putem privi la prestație, chiar și la a doua repriză cu Udinese. Putem șterge ceva din trecut pentru a readuce calmul și a aduce rezultatul acasă”, a spus Chivu după meci, citat de TuttoMercatoWeb.

