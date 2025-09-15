A fost adus gratis și putea fi vândut pentru 81 de milioane de euro

Deși nu trece prin cea mai bună perioadă din punct de vedere financiar, Juventus a decis să nu se despartă de Kenan Yildiz, pe care îl consideră un element esențial al revenirii la gloria de altădată. În această vară, "Bătrâna Doamnă" a refuzat o ofertă concretă de 81 de milioane de euro de la Chelsea pentru fotbalistul turc, care fusese adus gratis, în iulie 2022. Acesta mai este curtat de Bayern Munchen, Liverpool, FC Barcelona și Manchester City.



Torinezii ocupă locul secund în actualul sezon de Serie A, cu punctaj maxim după trei etape, la fel ca liderul Napoli. De partea cealaltă, Chelsea se află pe poziția a cincea în Premier League, cu două victorii și două remize în patru etape jucate.



Yildiz a ales naționala Turciei, deși putea juca pentru Germania

Kenan Yildiz (20 ani / 187 cm) este născut la Regensburg (Germania) din tată turc și mamă germană. S-a format la Sallern Regensburg, Jahn Regensburg și Bayern Munchen. După "ucenicia" la Juve U19 și Juventus Next Gen, Yildiz a debutat la seniori pe 20 august 2023, într-o victorie contra lui Udinese (3-0).



A strâns 23 de selecții și 2 reușite pentru Turcia și 87 de meciuri și 17 goluri pentru torinezi, fiind considerat unul dintre cei mai talentați tineri jucători din Europa.



A primit tricoul cu numărul 10 în mandatul lui Thiago Motta, purtat în trecut de legende ale lui Juventus ca John Hansen, Omar Sivori, Helmut Haller, Fabio Capello, Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Carlos Tevez, Paul Pogba sau Paulo Dybala. Poate juca ca al doilea vârf, extremă dreaptă și extremă stânga și este cotat la 50 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

