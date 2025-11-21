Nedved și Karembeu, fără dubii înainte de Turcia - România. Pronosticul dat și doi jucători remarcați

România va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru CM 2026. Dacă se califică, tricolorii vor înfrunta în finală, cinci zile mai târziu, tot în deplasare, câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

Christian Karembeu și Pavel Nedved văd Turcia la CM 2026

Confruntarea din martie a fost prefațată de Christian Karembeu (54 de ani), campion mondial și european cu Franța și dublu câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid. Prezent la tragerea la sorți de la Zurich, fostul mijlocaș a mizat pe o calificare a Turciei la CM 2026 și l-a elogiat pe Arda Guler, starul viitoarei adversare a României.



"Arda Guler este un jucător fantastic. Talentul său este cunoscut și arată mereu lumii ceea ce poate face. De fiecare dată când intră pe teren la Real Madrid, joacă foarte bine și are prestații deosebite. Real Madrid e fericită cu el și are nevoie de astfel de jucători.



Naționala Turciei are jucători foarte talentați, iar Turcia trebuie să fie la Cupa Mondială din 2026", a spus Karembeu, potrivit NTV Spor.

