Nedved și Karembeu, fără dubii înainte de Turcia - România. Pronosticul dat și doi jucători remarcați

Nedved și Karembeu, fără dubii &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia. Pronosticul dat și doi jucători remarcați Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România are aproximativ patru luni la dispoziție pentru a pregăti meciul de baraj cu Turcia.

TAGS:
Pavel NedvedEchipa NationalaTurciaBaraj CM 2026Christian Karembeu
Din articol

România va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru CM 2026. Dacă se califică, tricolorii vor înfrunta în finală, cinci zile mai târziu, tot în deplasare, câștigătoarea din duelul Slovacia - Kosovo.

Christian Karembeu și Pavel Nedved văd Turcia la CM 2026

Confruntarea din martie a fost prefațată de Christian Karembeu (54 de ani), campion mondial și european cu Franța și dublu câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid. Prezent la tragerea la sorți de la Zurich, fostul mijlocaș a mizat pe o calificare a Turciei la CM 2026 și l-a elogiat pe Arda Guler, starul viitoarei adversare a României.

"Arda Guler este un jucător fantastic. Talentul său este cunoscut și arată mereu lumii ceea ce poate face. De fiecare dată când intră pe teren la Real Madrid, joacă foarte bine și are prestații deosebite. Real Madrid e fericită cu el și are nevoie de astfel de jucători.

Naționala Turciei are jucători foarte talentați, iar Turcia trebuie să fie la Cupa Mondială din 2026", a spus Karembeu, potrivit NTV Spor.

Pavel Nedved (53 de ani), fostul mare jucător ceh al lui Lazio și Juventus, câștigător al Balonului de Aur în 2003, se așteaptă și el ca Turcia să treacă de România și învingătoarea din duelul Slovacia - Kosovo. Nedved a lăsat și el un jucător turc, pe Kenan Yıldız.

"Kenan Yıldız este un jucător fantastic, pur și simplu fantastic. Are o mare calitate, încă e foarte tânăr și cu siguranță va fi și mai bun în viitor. Cunosc foarte bine naționala Turciei - este o echipă grozavă și cred că o vom vedea la Mondialul din Statele Unite", a spus Nedved, pentru Anadolu Agency.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș”
CTP: &bdquo;Trump fr&acirc;nge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și &icirc;l recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia și-a luat revanșa &icirc;n fața Bosniei după eșecul de la Zenica
România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Noul antrenor al oltenilor debutează &icirc;n Superligă
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Noul antrenor al oltenilor debutează în Superligă
Jean Vlădoiu a răbufnit după eșecul cu Csikszereda, al șaselea consecutiv din Superligă: &bdquo;Unii nu sunt de nivelul Unirii Slobozia&rdquo;
Jean Vlădoiu a răbufnit după eșecul cu Csikszereda, al șaselea consecutiv din Superligă: „Unii nu sunt de nivelul Unirii Slobozia”
Boom! Triplul campion cu Steaua a devenit profesor universitar &icirc;n București
Boom! Triplul campion cu Steaua a devenit profesor universitar în București
&bdquo;Te așteptai la un astfel de impact din partea lui Chivu?&rdquo; Răspunsul lui Fabio Capello
„Te așteptai la un astfel de impact din partea lui Chivu?” Răspunsul lui Fabio Capello
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: &rdquo;Stelele care cad, nu pier&rdquo;

Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"

Revenire de senzație la FCSB: &rdquo;Se antrenează cu prima echipă!&rdquo;

Revenire de senzație la FCSB: ”Se antrenează cu prima echipă!”

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: Va juca &icirc;n Serie A poate chiar din ianuarie

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie"

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a operat la coloana cervicală

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce s-a operat la coloana cervicală

Cu Daniel Pancu &icirc;n &bdquo;stand-by&rdquo;, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: &bdquo;Bun venit!&rdquo;

Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”



Recomandarile redactiei
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Noul antrenor al oltenilor debutează &icirc;n Superligă
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-0, LIVE TEXT pe Sport.ro, ACUM! Noul antrenor al oltenilor debutează în Superligă
Jean Vlădoiu a răbufnit după eșecul cu Csikszereda, al șaselea consecutiv din Superligă: &bdquo;Unii nu sunt de nivelul Unirii Slobozia&rdquo;
Jean Vlădoiu a răbufnit după eșecul cu Csikszereda, al șaselea consecutiv din Superligă: „Unii nu sunt de nivelul Unirii Slobozia”
Boom! Triplul campion cu Steaua a devenit profesor universitar &icirc;n București
Boom! Triplul campion cu Steaua a devenit profesor universitar în București
&bdquo;Te așteptai la un astfel de impact din partea lui Chivu?&rdquo; Răspunsul lui Fabio Capello
„Te așteptai la un astfel de impact din partea lui Chivu?” Răspunsul lui Fabio Capello
Rom&acirc;nia și-a luat revanșa &icirc;n fața Bosniei după eșecul de la Zenica
România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica
Alte subiecte de interes
Foștii șefi ai lui Juventus au fost condamnați la 58 de luni de &icirc;nchisoare!
Foștii șefi ai lui Juventus au fost condamnați la 58 de luni de închisoare!
&Icirc;ncă un Balon de Aur &icirc;n Arabia Saudită: Anunț oficial!
Încă un Balon de Aur în Arabia Saudită: "Anunț oficial!"
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala Rom&acirc;niei: Am vorbit cu el
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist&nbsp;
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor c&acirc;nd au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al Rom&acirc;niei
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ce include planul de pace &icirc;n 28 de puncte pe care Trump &icirc;l impune Kievului. &bdquo;E bun at&acirc;t pentru Rusia, c&acirc;t şi pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

stirileprotv Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!