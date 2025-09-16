La debutul fazei principale din Champions League, duelul dintre Juventus și Borussia Dortmund a fost singurul de la ora 22:00 fără goluri în primele 45 de minute. Totuși, repriza secundă a adus un adevărat festival ofensiv.

În minutul 52 era 0-0, după s-au marcat opt goluri spectaculoase

Karim Adeyemi a deschis scorul pentru Dortmund în minutul 52, cu un șut puternic din marginea careului. Juventus a egalat prin Kenan Yildiz, dar răspunsul nemților a venit imediat. Felix Nmecha a readus avantajul pentru Borussia doar câteva secunde mai târziu.

Torinezii au reușit să restabilească egalitatea prin Dusan Vlahovic, care a finalizat cu sânge rece după o pasă excelentă de la Yildiz. Apoi, Dortmund a lovit din nou. Yan Couto a profitat de o eroare uriașă în apărarea lui Juventus, iar Rami Bensebaini a transformat un penalty în minutul 86 pentru 4-2.

Finalul a fost de infarct! Vlahovic a marcat pentru 3-4 în minutul 90+4, iar Lloyd Kelly a adus egalarea în minutul 90+6.

