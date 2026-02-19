Conducerea „nerazzurrilor” este indignată de faptul că Lautaro Martinez, căpitanul echipei, a suferit o accidentare la gambă, pe o suprafață pe care au caracterizat-o ca fiind nepotrivită pentru fotbalul profesionist. Milanezii au sesizat UEFA în legătură cu suprafața înainte de meci.

Inter Milano, nemulțumită de terenul lui Bodo/Glimt

Deplasarea lui Inter la Cercul Polar Arctic din play-off-ul Ligii Campionilor s-a soldat cu mai mult decât un dezamăgitor deficit de 3-1 în prima manșă. Potrivit Gazzetta Dello Sport, citată de Goal.com, giganții italieni nu au fost mulțumiți de suprafața artificială oferită de Bodo/Glimt.

Sursa frustrării provine din pregătirile premergătoare meciului de pe stadionul Aspmyra. Îngrijitorii terenului au fost nevoiți să curețe grămezi uriașe de zăpadă folosind utilaje grele, un proces despre care Inter susține că a lăsat terenul cu gropi și creste periculoase.

În ciuda reparațiilor de ultim moment la flancuri, „nerazzurrii” își exprimaseră deja îngrijorările informale delegaților UEFA înainte de începerea meciului, temându-se pentru siguranța vedetelor lor pe iarba sintetică neuniformă.

Accidentarea lui Lautaro Martinez a confirmat temerile lui Inter

Temerile clubului s-au adeverit în minutul 60, când căpitanul Lautaro a simțit o durere ascuțită la gambă în timpul unei faze de joc, având nevoie de o înlocuire imediată.

Pierderea lui Martinez reprezintă o lovitură grea pentru o echipă din care deja lipsesc Hakan Calhanoglu și Davide Frattesi. Accidentarea argentinianului este pentru Inter o dovadă incontestabilă către UEFA, demonstrând că terenul nu era potrivit pentru o întâlnire continentală cu miză mare.

De asemenea, pentru Inter miza financiară este uriașă. Dacă nu va recupera deficitul de pe San Siro, ar însemna că milanezii vor pierde venituri din calificări estimate la 11 milioane de euro.

Deși înfrângerea în sine este greu de digerat, la Inter indignarea cea mai puternică este cauzată de pericolul la care au fost supuși jucătorii. Clubul consideră că riscul de accidentare era complet previzibil și că a fost explus nedrept, fiind forțat să joace pe o suprafață care a favorizat familiarizarea gazdelor cu „patinajul” în detrimentul fotbalului tehnic.

Potrivit surselor citate, atmosfera din zborul de întoarcere spre Malpensa a fost descrisă ca fiind „sumbră”, clubul fiind preocupat de lista tot mai mare de accidentați.

Demersul făcut de Inter la UEFA

Bătălia s-a mutat acum din limitele înzăpezite ale Norvegiei pe coridoarele administrative ale orașului Nyon. Inter solicită responsabilitate, cerând UEFA să reevalueze standardele necesare pentru găzduirea meciurilor din faza eliminatorie.

Cu manșa secundă la apropiere, „nerazzurrii” sunt disperați să se asigure că „dezastrul Bodo” nu le va defini întregul sezon, deși posibila absență a căpitanului lor emblematic face ca sarcina revenirii să fie mult mai descurajantă.

Reacția lui Cristi Chivu

Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, s-a adresat presei cu un ton ferm după fluierul final, încercând să fie echilibrat.

„Bodo/Glimt sunt mai obișnuiți cu acest teren, asta nu e o scuză. Sunt o echipă foarte puternică, cu abilități și calitate, și sunt obișnuiți să joace pe acest teren, probabil mult mai mult decât noi...

La scorul de 1-1, am avut o ocazie majoră la începutul reprizei secunde, pe care am fi putut-o trata mai eficient. Imediat după aceea, la doar trei minute mai târziu, am primit două goluri identice, din ceea ce știam că este punctul lor forte”, a declarat Cristi Chivu.