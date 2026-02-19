Thierry Henry, sumbru despre fotbalul italian: ”Chiar ești surprins?”

Pe lângă Inter, și echipele italienești Juventus (2-5 vs. Galatasaray) și Atalanta (0-2 vs. Dortmund) au pierdut în play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League.

Iar Thierry Henry, fost mare internațional francez, susține că starea fotbalului italian este în decădere și că cluburile din Serie A au mari probleme în competițiile europene.

”Chiar ești surprins? Asta e starea actuală a fotbalului italian. Echipele italiene au mari probleme acum, să vedem dacă își pot reveni în meciurile secunde. Va fi interesant de văzut”, a spus Henry, potrivit TMW.

Returul Interului lui Chivu cu Bodo/Glimt va avea loc marți, 24 februarie, de la 22:00 și va fi pe ”Giuseppe Meazza”. Juventus o va întâlni miercuri pe Galatasaray la Torino (22:00), iar Atalanta tot miercuri pe Dortmund (19:45).

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a fost zdrobită în Norvegia

După meci, Chivu a fost notat cu 5 de publicația TuttoMercatoWeb pentru maniera în care a pregătit confruntarea din Cercul Arctic. Mai mult decât atât, jurnaliștii italieni au remarcat și faptul că fotbaliștii lui Chivu primesc mult prea ușor goluri.

”De ce, în ciuda a cinci schimbări, echipa sa, Inter, abia rezistă? Și de ce primește atât de ușor goluri? Senzația e că, dacă echipa nu accelerează, se chinuie mental să rămână în joc”, a scris TMW.