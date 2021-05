Final nebun in Serie A! Juve, salvata de Verona, prinde locurile de Champions League! Milan incheie sezonul pe locul doi! Napoli, direct in Europa League! Cum arata clasamentul

Serie A s-a incheiat in stil mare!

Inter a castigat detasat titlul, insa lupta pentru celelalte locuri s-a dat pana in ultima etapa. AC Milan s-a impus cu Atalanta si a reusit sa incheie pe locul 2, revenind astfel in Champions League.

Juventus, care s-a aflat pe locul 5 dupa ce Rrahmani a inscris pentru Napoli, a tremurat, in ciudat faptului ca s-a impus fara probleme cu Bologna. Verona a salvat echipa lui Pirlo, dupa ce Faraoni a egalat-o pe Napoli in minutul 69, trimitand-o pe locul 5, cel care duce in Europa League.

Clasamentul din Serie A