Juventus si-a prezentat noul echipament! Ce tricouri vor purta Ronaldo si Dybala din sezonul urmator

Producatorul de articole sportive Adidas a prezentat noul echipament al lui Juventus din sezonul 2021-22. Tricourile echipei torineze vor avea acelasi sponsor "Jeep" ca in stagiunea precedenta, insa cu un mic adaos sub logo-ul producatorului de masini, si anume "4XE" care este noua tehnologie hibrida a brand-ului american.

In plus, se intorc clasicele dungi albe si negre, care au lipsit in sezonul precedent, iar "Batrana Doamna" doreste sa aduca un omagiu celor 10 ani prezenti pe Juventus Stadium prin acest nou model de tricouri.

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala si Weston McKennie au fost printre protagonistii din clipul de prezentare al noului echipament ce va fi imbracat de Juventus si in ultima etapa a sezonului actual din Serie A.

Our history. Our home.

Introducing the new @juventusfc 2021/22 Home jersey, a tribute to 10 years of Juventus Stadium, exclusively available now: https://t.co/37QfXZcb89. pic.twitter.com/ng4Qq6GOGh