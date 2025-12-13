Vladislav Blănuță (23 de ani), fostul atacant de la FCU Craiova, în prezent la Dinamo Kiev, este următoarea țintă a ”câinilor” pentru perioada de mercato din această iarnă.



Vladislav Blănuță e dorit de Dinamo!



Cel mai probabil, un transfer definitiv ar fi dificil, în contextul în care Dinamo Kiev a plătit 1,8 milioane de euro pentru a-l transfera în vară. Există și varianta unui împrumut, deoarece ucrainenii ar vrea să recupereze o parte din investiție.



”Câinii” vor întăriri în compartimentul ofensiv în iarnă, în contextul în care Stipe Perica și Alexandru Pop nu au dat randamentul așteptat, astfel că vor reactiva pista Vladislav Blănuță. Momentan, negocierile dintre cele două părți nu au început, dar Dinamo s-a interesat deja de situația atacantului român, scrie GSP.ro.



Ultima oară când Blănuță a fost inclus în echipă la Dinamo Kiev a fost pe 9 noiembrie, în meciul cu LNZ Cherkasy. De atunci, atacantul nu a mai primit șanse.



Andrei Nicolescu: ”Căutăm un atacant. Acolo suferim”



Recent, Andrei Nicolescu a vorbit despre țintele lui Dinamo din următoarea perioadă de mercato și a recunoscut că echipa sa suferă în compartimentul ofensiv, motiv pentru care ”câinii” prioritizează transferul unui atacant.



„La Eissat e foarte greu, e foarte complicat, e doar o dorință în aer, nu știu dacă există nici 1% șanse. Vrem 3 sau 4 jucători, doi fundași centrali, o dublură la Opruț dacă se poate și căutăm evident și un atacant pentru că acolo suferim, trebuie să găsim o soluție să fim mai eficienți în față”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

