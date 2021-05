Nume surprinzator pe lista lui Juventus pentru a-l inlocui pe Pirlo! Ce legenda a unei rivale vor sa aduca pe banca tehnica

Juventus ar putea sa se desparta de Andrea Pirlo la finalul sezonului, mai ales in conditiile in care nu s-ar califica in Champions League.

Echipa condusa de Andrea Pirlo este foarte aproape sa rateze Champions League, ceea ce ar insemna dezastrul si pierderi financiare importante pentru italieni, iar conducerea formatiei se gandeste deja la un inlocuitor pentru actualul tehnician.

Potrivit Tuttosport, "Batrana Doamna" l-ar vrea pe Gattuso ca sa-l urmeze pe banca tehnica pe Andrea Pirlo, insa acesta are inca contract cu Napoli, si nu este cunoscut viitorul sau din sezonul viitor.



Se pare ca si Fiorentina l-ar vrea pe fostul jucator al Milanului. Massimiliano Allegri si Zinedine Zidane sunt si ei alte nume care sunt pe lista lui Juventus, iar Andrea Agnelli are de luat mai multe decizii importante pentru sezonul viitor, care il includ si pe Cristiano Ronaldo, golgheterul campionatului italian si cel mai bun jucator al lumii in ultimii ani.



Gennaro Gattuso (43 de ani), un jucator emblematic din istoria lui AC Milan, si-a inceput cariera de antrenor in 2013, la Sion, iar in strainatate a mai activat la OFI Creta (Grecia). In Italia le-a pregatit pe Palermo, Pisa, Milan U19, Milan si Napoli.