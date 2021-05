Uluitor! Arbitraj ca-n Liga 1 la Juventus - Inter. Ronaldo si Juve au castigat un derby dement cu Inter, 3-2! Radu n-a prins niciun minut

Titular etapa trecuta, Ionut Radu a vazut doar de pe banca derby-ul Italiei.

Desi Inter a rezolvat titlul de 3 etape, Conte a vrut sa fie sigur ca trimite in teren cel mai bun prim 11 posibil in fata marii rivale. Juve - Inter a fost complet nebun! Ronaldo a ratat un penalty in minutul 24, apoi mingea i-a revenit si Cristiano a reusit sa marcheze. Lukaku a facut 1-1 tot din lovitura de la 11 metri in minutul 35, insa repriza s-a terminat cu Juventus in avantaj. Cuadrado a marcat in prelungirile primei parti.

Dupa reluare, actiunea a continuat la intensitate maxima. Bentancur a vazut rosu in minutul 55, apoi Inter a egalat cu autogolul lui Chiellini 83). Finalul s-a tinut si el de scenariul minutelor dinainte. Mai intai, Juventus a primit un nou penalty, de aceasta data scandalos, fara ca VAR-ul sa intervina. Cuadrado a transformat si s-a facut 3-2 in minutul 88. Nici Inter n-a incheiat jocul cu 11 oameni pe teren. Brozovic a fost eliminat in prelungiri.

Cum arata clasamentul din Serie A