Radu Dragusin, aproape de un imprumut in Premier League! Ar putea ajunge la clubul care a incercat sa il transfere inainte sa semneze cu Juventus

Fundasul central este vazut ca o solutie in defensiva pentru un club din Anglia.

Crystal Palace a incercat sa il mai transfere pe Dragusin, dar fundasul roman a preferat sa semneze prelungirea contractului cu Juventus. Potrivit The Sun, clubul englez doreste sa il imprumute pe Radu Dragusin din vara.

In acest sezon, romanul a prins doar 4 aparitii pentru prima echipa a lui Juventus. Pirlo l-a introdus in repriza a doua in meciul cu Genoa, 3-1, din campionat, si in partida din Champions League cu Dinamo Kiev, 3-0. Dragusin a fost folosit titular doar in doua meciuri din Cupa Italiei, cu Genoa, 3-2, si Spal, 4-0.

Antrenorul italian a mizat in acest sezon in centrul defensivei pe Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci si Merih Demiral. Florin Manea, impresarul jucatorului, a declarat ca romanul a mai avut oferte din Anglia, Chelsea dorindu-l chiar inainte de a semna prelungirea contractului cu Juventus.

"Radu a impresionat pe toata lumea. Au fost interesate de el si alte echipe, dar Juventus a dorit sa il pastreze. M-a intrebat: 'Unde pot deveni un fundas mare'? De asta a ales Juve. L-a vrut si Chelsea", a dezvaluit Florin Manea pentru tuttomercatoweb.

Crystal Palace doreste sa faca o schimbare si pe banca tehnica din sezonul viitor. Clubul englez si Roy Hodgson inca nu s-au inteles pentru prelungirea contractului, Frank Lampard fiind prima optiune a conducerii pentru postul de antrenor, daca cele doua parti nu vor gasi un numitor comun.