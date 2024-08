”Și-a dat acordul!” Fabrizio Romano anunță transferul lui Dani Olmo

Fotbalistul a câștigat finala EURO 2024 alături de naționala Spaniei, iar acum se dă bătălia finală pentru plecarea sa de la Red Bull Leipzig, unde ar mai avea contract până la finele stagiunii 2026/27.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Olmo și-a dat acordul pentru a semna o înțelegere valabilă pe șase ani cu FC Barcelona.

Doar că gruparea catalană trebuie acum să negocieze cu oficialii lui RB Leipzig. ”Agenții lui Dani Olmo sunt pregătiți să discute cu RB Leipzig despre plecarea la FC Barcelona. Olmo vrea Barca, și-a dat acordul deja”, a punctat italianul pe Twitter/X.

???????????????? Dani Olmo's agents, prepared to discuss with RB Leipzig about Barcelona proposal to understand how to advance.

Olmo wants Barça as he has agreed on six year deal, as reported yesterday. pic.twitter.com/pAb6xTcOgR