Răzvan Lucescu dă lovitura! Atacantul de 11 milioane de euro are contractul pe masă

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, PAOK este gata să activeze clauza de reziliere a atacantului Fedor Chalov de la CSKA Moscova, în valoare de doar 4 milioane de euro, deși jucătorul este cotat la 11 milioane de euro de către site-urile de specialitate.

După ce a reușit să-l aducă pe Tarik Tissoudali de la Gent pentru 2,2 milioane de euro, PAOK continuă să își întărească lotul cu jucători de calitate.

Fedor Chalov, în vârstă de 26 de ani, este următoarea țintă a echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Atacantul rus are un palmares impresionant la CSKA Moscova, unde a marcat 89 de goluri și a oferit 44 de pase decisive în 263 de meciuri.

Fedor Chalov nu este un nume necunoscut în fotbalul european. În sezonul 2018/2019, el a fost golgheterul campionatului rus, cu 16 goluri marcate. De asemenea, Chalov a avut o prestație memorabilă în grupele Champions League, unde a marcat un gol în victoria surprinzătoare a lui CSKA Moscova împotriva lui Real Madrid, scor 3-0.

Chalov vs Real Madrid

I had to mention his goal against Real for the memory, a goal that confirms my explanations in this thread. Fedor is impressive when stationary, effortlessly creating shooting angles in the most beautiful ways.#Chalov #RealMadrid pic.twitter.com/BsF2UAOceu