Aceasta fata l-a invitat pe The Rock la balul de absolvire! Raspunsul FABULOS pe care l-a primit

O tanara din America si-a incercat norocul cu The Rock!

Pustoaica, mare fana a starului de la Hollywood, l-a invitat sa o insoteasca la balul ei de absolvire, in mai.

Mesajul a ajuns la The Rock, care i-a si raspuns lui Katie. Clipul a devenit instant viral si este unul dintre cele mai vizualizate clipuri ale momentului in SUA. The Rock a refuzat invitatia la bal. Ar fi mers daca n-ar fi avut filmari pentru ultima productie in care i s-a oferit un rol. I-a oferit insa fanei sale un cadou in compensatie. Katie va primi doar pentru ea o intreaga sala de cinema in care isi poate invita toti prietenii pentru a urmari filmul Rampage. "Sucurile, popcornul... totul e gratis, fac eu cinste", i-a transmis The Rock intr-un mesaj video. Mai mult, starul i-a transmis si un mesaj audio pe reteaua interna de radio a liceului in care invata!