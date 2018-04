CONTRE Miriuta - Bratu: "Vasile e simpatic!" Cum a comentat fostul antrenor golul marcat de Dinamo cu Timisoara

Vasile Miriuta a urmarit partida dintre Dinamo si Poli si a acuzat offside la reusita "cainilor".

Miriuta spunea ca nu are timp sa-si urmareasca echipa la lucru dupa ce a fost demis. Miriuta si-a facut timp pentru partida cu Timisoara si a acuzat pozitia de offside de la reusita lui Moldoveanu.

"A fost ofsaid cat Casa Scanteii sau cat Spitalul de Urgenta!Cand aud socuri la echipa... Ce sa faca, ma, Neaga? Ce soc? Nu mai ai chef de ala de pe banca si care e in moarte clinica pui alea pe el sa se trezeasca. N-am vazut nimic la Timisoara", a declarat Miriuta la Look TV.

Florin Bratu i-a dat replica omului pe care l-a inlocuit in Stefan cel Mare.



"Vasile e simpatic. In primul rand ii multumesc pentru ca s-a uitat la noi. Ii multumesc, pentru ca tot el spunea ca nu are timp sa vada meciurile noastre, iar acum si-a facut putin timp si pentru Dinamo. A fost ofsaid, are dreptate, dar pe mine ma intereseaza ca echipa a jucat asa cum vor toti. suporterii si conducatorii lui Dinamo. Nu a fost usor, dar cred ca relativ repede am, reusit sa ii fac pe baieti sa le revina placerea de a juca si dorinta de a trage fiecare din greu la antrenamente pentru a si castiga locul in primul 11 sau in lot. Lui Miriuta ii multumesc pentru ca echipa a fost pregatita destul de bine fizic, iar eu aveam misiunea doar sa le redau prospetimea si placerea de a juca", a spus Bratu la Radiosport1.