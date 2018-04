LIVE TEXT | FC Botosani - Sepsi 1-1! Plamada deschide scoru, Petrovikj inscrie primul sau gol in Liga 1 si egaleaza

FC Botosani - Sepsi este ultima partida a etapei a sasea din playout.

Min 42 GOL Sepsi! Petrovikj egaleaza si reueste primul sau gol in Liga 1.

Min 18 GOL Botosani! Plamada deschide scorul printr-o lovitura de cap din 11 metri.

Echipele de start:



FC Botosani: Cobrea - Dumitras, Plamada, Burca, Acsinte - Oaida, Achim - M.Roman, E. Rodriguez, Golofca - Axente

Rezerve: Pap, Cucu, Morutan, Tincu, Chitosca, Musat, Golubovic



Sepsi: Niczuly -Dalmau, Vieira, Obsivac, Dima - Ghinga, Petrovikj - Kuku, Gorrin, Fulop, Simonovski

Rezerve: Fejer, Tandia, Ursu, De Oliveira, Hamed, Burlacu, Hadnagy

Sepsi are un parcus impecabil in partea a doua a sezonului fiind singura echipa din playout neinvinsa. FC Botosani, pe de alta parte, a castigat doar doua partide in playout.

In sezonul regulat, FC Botosani a castigat ambele partide. Pe teren propriu, moldovenii au castigat cu 5-1, iar in retur s-au impus cu 2-0.