Montella a calificat echipa in sferturile Champions League, dar va fi DEMIS! Umilinta cu Barca i-a fost fatala!

Sevilla a fost umilita de Barcelona in finala Cupei, 0-5.

Presedintele clubului de fotbal Sevilla, Jose Castro, a anuntat luni ca va lua masuri dupa umilinta suferita sambata in finala Cupei Spaniei, 0-5 cu FC Barcelona pe stadionul Metropolitano din Madrid, informeaza Reuters.

Potrivit presei spaniole, antrenorul Sevillei, italianul Vincenzo Montella, risca sa fie demis marti, la reuniunea conducerii clubului.

"Ca presedinte, trebuie sa le cer scuze tuturor fanilor Sevillei", a afirmat luni Castro. "Vom vedea ce decizii vor fi luate, dar e momentul sa fim calmi si sa ne gandim la ce e mai bine pentru club", a spus oficialul. El a subliniat ca echipa "trebuie sa se califice in cupele europene".

Sevilla este pe locul 7 in La Liga, cu 48 de puncte din 33 de meciuri, la 3 puncte de ocupanta locului 6, Villarreal. Formatia care va incheia campionatul pe locul 7 va juca in tururile preliminare ale Europa League.

Montella l-a inlocuit in decembrie pe argentinianul Eduardo Berizzo, ce a fost demis la o saptamana dupa ce a revenit la antrenamente in urma unei operatii pentru extirparea unei tumori la prostata.

Sevilla a eliminat-o surprinzator pe Manchester United in optimile de finala ale Ligii Campionilor, apoi a cedat onorabil in sferturi in fata lui Bayern Munchen. In campionat, echipa a suferit infrangeri grele in ultima perioada, primind cinci goluri de la Atletico Madrid si patru de la Celta Vigo.

Mijlocasul Steven N'Zonzi si-a cerut scuze dupa ce a fost criticat de suporteri fiindca a fost vazut intr-o discoteca din Madrid dupa finala si a mers direct la vestiar la incheierea meciului, in loc sa-i aplaude pe fani.

"Vreau sa le cer scuze fanilor Sevillei. Am facut o greseala ca am plecat dupa meci", a afirmat N'Zonzi intr-un video dat publicitatii duminica de club.

"Ce s-a intamplat e greu si pentru jucatori. Jucam odata la trei zile, traiesc singur, ma antrenez si merg inapoi acasa. Stau mereu acasa. Ieri, familia si prietenii mei au fost acolo si am plecat", a spus fotbalistul.