DEZVALUIRI din vestiarul lui Juventus! Motivul pentru care a plecat Allegri: daca nu renuntau la antrenor, pleca Ronaldo! Ce s-a intamplat

Allegri o paraseste pe Juventus dupa cinci sezoane.

Ratarea UEFA Champions League este principalul repros adus lui Allegri. Si nu doar de catre suporteri. Potrivit presei italiene, Cristiano Ronaldo si Allegri au avut o discutie aprinsa imediat dupa eliminarea cu Ajax, acela fiind momentul care i-a decis soarta antrenorului.

Presedintele Andrea Agnelli l-a sustinut pe Allegri, insa in momentul in care a fost pus in situatia de a alege intre antrenor si Cristiano Ronaldo, l-a ales pe starul portughez.

Sarri, favorit sa vina la Juventus

Tot presa italiana anunta si care va fi urmatorul antrenor de la Juventus. Conform jurnalistilor italieni, Sarri va veni in locul lui Allegri.

Juventus i-a pregatit un contract valabil pe trei sezoane, cu un salariu de 7 milioane de euro. Italienii au discutat si au fost refuzati pe rand de Antonio Conte, Jose Mourinho si Pep Guardiola.