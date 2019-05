E unul dintre cei mai bogati fotbalisti din istorie, dar cu siguranta nu ati auzit de el! Castiga mai mult decat Rooney sau Iniesta si se "lupta" cu Messi si Ronaldo

Sumele sale de transfer au insumat putin peste 13 milioane de euro, dar zerourile din dreptul salariului sunt ametitoare.



Casian Soneriu



Un fotbalist care nu a evoluat niciodata in UEFA Champions League si nici pentru echipa nationala a tarii sale castiga in 2011 mai mult decat Rooney, Iniesta si Xavi si se apropia de Messi si Cristiano.

Dario Conca a fost cel mai bun fotbalist al campionatului din Brazilia in 2010 pe cand evolua la Fluminenese si a atras atentia bogatilor de la Guanghzou Evergrande. Acestia i-au oferit un salariu incredibil de 200.000 de euro pe saptamana.

Inainte ca Drogba, Anelka sau Tevez sa ajunga in China, Conca era idol pe stadioanele din Asia. Dupa ce si-a terminat contractual cu Guanghzou, Conca s-a intors in Brazilia si a semnat cu Fluminense pentru “doar” 420.000 de euro pe sezon.

Doar un sezon a stat in Brazilia, iar apoi a zburat inapoi spre China pentru a semna cu echipa antrenata de Sven Goran Eriksson, Shanghai SIPG. A fost ademenit acolo cu un salariu de 10,5 milioane de euro pe an, iar Conca incepea sa devina cunoscut si in tara natala, Argentina, dar nu pentru performantele sportive.

Acesta a anuntat ca isi doreste sa evolueze pentru nationala tarii rivale, Brazilia. Conca a declarat ca a luat aceasta decizie pentru ca a evoluat atat de multi ani in Brazilia. Conca nu a evoluat niciodata in UEFA Champions League, dar este fara doar si poate unul dintre cei mai bogati fotbalisti din istorie.