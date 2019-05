Messi scrie istorie si-l depaseste pe Cristiano Ronaldo! Argentinianul a castigat Gheata de Aur pentru al treilea an consecutiv

Lionel Messi a castigat batalia cu Kylian Mbappe pentru Gheata de Aur!

Lionel Messi a castigat pentru al treilea an consecutiv Gheata de Aur! Este primul fotbalist din istorie care reuseste acest lucru.

Kylian Mbappe nu a reusit sa marcheze 4 goluri in ultimul meci jucat de PSG in acest sezon, in deplasare la Reims. De altfel, chiar daca Mbappe a inscris un gol, PSG a fost invinsa de rivala sa cu 3-1.

Astfel, trofeul pentru cel mai bun marcator ii va reveni si in acest an starului argentinian al Barcelonei.

Lionel Messi a inscris 36 de goluri in La Liga in acest sezon si niciun alt jucator nu il mai poate depasi. La mare distanta se afla Cristiano Ronaldo, care ar trebui sa inscrie de 15 ori contra Sampdoriei pentru a-l depasi pe argentinian, lucru imposibil.

Odata cu trofeul din acest sezon, Lionel Messi il va intrece pe Cristiano Ronaldo la numarul de Ghete de Aur. Argentinianul va aduna 6 distinctii, in timp ce portughezul are doar 5.