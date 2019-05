Jose Mourinho a decis! Portughezul a raspuns propunerii lui Ronaldo de a veni la Juventus

Cristiano Ronaldo l-a propus pe tehnicianul portughez pentru banca lui Juve.

Jose Mourinho a exclus din start optiunea de a merge sa antreneze Juventus, scrie AS.

Chiar daca dupa ce Massimiliano Allegri si-a anuntat plecarea de la Juve, Cristiano Ronaldo l-a propus pe Mourinho drept inlocuitor, antrenorul portughez nu ia in calcul o astfel de oferta.

Principala explicatie a lui Mourinho este aceea ca daca ar merge la Juve, ar simti ca-si tradeaza fosta echipa pe care a antrenat-o in Italia, Inter.

Jose Mourinho inca traieste la Londra, oras in care s-a intors dupa ce a fost demis de la Manchester United. Tehnicianul urmeaza sa ia o decizie in ceea ce priveste viitorul sau. In ultima perioada, acesta a primit oferte din Serie A, Premier League, China si de la echipe nationale.