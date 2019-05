"Are fizicul lui Cristiano Ronaldo, picioarele lui!" FCSB tocmai a renuntat la el dupa ce a marcat golul carierei!

Stelistii s-au despartit de 4 fotbalisti dupa finalul campionatului.

Rusescu, Matei si Stoian si-au reziliat contractele, in timp ce lui Teixeira i s-a terminat acordul cu clubul. Portughezul de 38 de ani nu va mai continua cu FCSB, desi tocmai a marcat un gol fabulos in derby-ul din ultima etapa contra CFR-ului. Teixeira a fost unul dintre cei mai apreciati jucatori de catre suporteri in perioada petrecuta la echipa lui Becali. Nu doar fanii l-au placut. Antrenorii, colegii si sefii n-au ratat nici ei niciun prilej pentru a-l evidentia.

Directorul sportiv Mihai Stoica spune ca Teixeira e unul dintre fotbalistii cu cea mai buna pregatire fizica din campionat. Il compara chiar cu portughezul Ronaldo.

"Teixeira e foarte puternic, chiar daca n-are o statura impresionanta. S-a vazut si cu CFR Cluj. Cand punea piciorul, ramanea mingea la el de fiecare data. Are fizicul lui Cristiano Ronaldo, picioarele lui Ronaldo!", a spus MM la Digisport.

Stelistii vor incerca sa-i suplineasca absenta cu Darius Olaru. "Seamana foarte mult cu Teixeira, cauta jocul, nu se ascunde. Nu se va speria de Steaua", crede MM.