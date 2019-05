Cristiano Ronaldo si-a mai luat un bolid de lux: noul McLaren Senna, de 1 MILION dolari! Garajul incredibil al portughezului. FOTO

Cristiano Ronaldo adora bolizii de lux.

Ronaldo a mandrul proprietar al noului bolid de la McLaren, dedicat fostului mare pilot de Formula 1, Ayrton Senna.

Mclaren Senna costa 1 milion de dolari, insa merita fiecare cent. Este o masina de circuit, dar legala pe drumurile publice, cu peste 800 de cai putere proveniti dintr-un motor V8 de 4.0 litri.

Bolidul construit de britanicii de la McLaren atinge 100 km/h in doar 2.8 secunde si o viteza de top limitata la 340 km/h. Ronaldo mai are in garaj ultimul model lansat de Bugatti, Chiron, dar si Lamborghini Aventador sau Huracan, Ferrari, Maserati sau Rolls Royce. Despre Ronaldo s-a scris recent ca este misteriosul proprietar al unui model unic de Bugatti La Voiture Noire, o editie speciala care costa 16 milioane de dolari cu tot cu taxe, informatie neconfirmata insa de portughez.

VEZI COLECTIA DE MASINI A LUI RONALDO IN GALERIA FOTO