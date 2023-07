El Shaarawy a semnat! Unde va juca fotbalistul italian

Winger-ul italian se află la AS Roma din ianuarie 2021 și va mai continua la echipa pregătită de Jose Mourinho până în iunie 2025. Cotat la cinci milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, El Shaarawy a semnat luni prelungirea contractului.

După ce a pus pixul pe foaie, El Sharaawy a oferit un interviu pentru site-ul oficial al clubului AS Roma, în care și-a exprimat recunoștința față de club și pentru că are șansa de a continua să evolueze la trupa lui Mourinho.

„Aș vrea să mulțumesc clubului pentru că mi-a dat această șansă să joc fotbal aici. Roma a fost mereu prioritatea mea. Am descoperit a doua familie aici și mă simt responsabil să-i fac fericiți pe fani”, a spus, printre altele, El Shaarawy.

