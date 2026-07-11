Genoa s-a salvat în stagiunea trecută de la retrogradare, iar mai mulți jucători au ieșit în evidență.

Printre aceștia se numără și Leo Ostigard, care a fost convocat în naționala Norvegiei și se află la Campionatul Mondial.

Ofertă de 15 milioane de euro pentru Leo Ostigard

Fundașul norvegian se află pe radarul lui AS Roma, iar „capitolinii” au făcut o oferte de 15 milioane de euro în schimbul lui Ostigard, conform jurnalistului Giammarco Probo.

Echipa lui Gian Piero Gasperini își dorește un fundaș de rotație și îl consideră pe Ostigard varianta perfectă. Rămâne de văzut dacă Dan Șucu va accepta oferta făcută de AS Roma.

Leo Ostigard a evoluat în 31 de partide pentru Genoa în stagiunea trecută și a reușit cinci goluri și o pasă decisivă.

Fundașul norvegian este cotat la 13 milioane de euro, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.

Dan Șucu nu se uită la bani! Transfer de 2.000.000 de euro: „Bun venit!”

Clubul patronat de Dan Șucu l-a prezentat pe atacantul austriac Elias Havel, transferat de la TSV Hartberg pentru aproximativ două milioane de euro.

„Genoa este o oportunitate importantă pentru mine. Sunt entuziasmat de această alegere și voi face tot posibilul să mă adaptez cât mai repede. Le mulțumesc celor din club pentru încredere și îi aștept pe suporteri pe stadion”, a declarat Havel.

Încântat de transfer s-a declarat și Diego Lopez, directorul sportiv de la Genoa.

„Elias va aduce viteză și atac în profunzime în echipa noastră, două calități pe care le considerăm foarte importante pentru stilul nostru de joc. Bun venit la Genoa, Elias!”, a transmis oficialul clubului.

În stagiunea precendentă, Havel a marcat 13 goluri și a oferit patru pase decisive în 30 de meciuri de campionat pentru Hartberg, la care a adăugat încă trei goluri în Cupa Austriei.

Atacantul a fost cumpărat definitiv de Hartberg în această vară pentru 300.000 de euro, după două sezoane petrecute sub formă de împrumut de la LASK Linz.