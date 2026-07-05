Dan Șucu poate da lovitura: 20.000.000 de euro

Dan Șucu poate da lovitura: 20.000.000 de euro Serie A
SPORT.RO
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Dan Șucu ar putea realiza una dintre cele mai importante vânzări de la Genoa. 

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Din articol

Brooke Norton-Cuffy, fundașul dreapta al „Grifonului”, a intrat pe lista de transferuri a formației Napoli.

Potrivit presei din Italia, gruparea de pe stadionul „Diego Armando Maradona” îl vede pe internaționalul englez U21 drept principala variantă pentru rolul de rezervă al căpitanului Giovanni Di Lorenzo. 

Napoli îl vrea pe Norton-Cuffy

Jurnalistul Nicolo Schira susține că Norton-Cuffy și Dodo, de la Fiorentina, sunt cele două nume aflate în acest moment pe lista napolitanilor.

„Brooke Norton-Cuffy (Genoa) și Dodo (Fiorentina) sunt printre candidații lui Napoli pentru rolul de rezervă al lui Di Lorenzo”, a scris Nicolo Schira pe X.

Mai mult, publicația La Repubblica anunță că Napoli a făcut deja o primă ofertă, în valoare de 15 milioane de euro.

Genoa, club patronat de Dan Șucu, nu este dispusă însă să renunțe pentru mai puțin de 20 de milioane de euro.

Brooke Norton-Cuffy a ajuns la Genoa în august 2024, de la Arsenal, în schimbul a două milioane de euro. În doar doi ani, fundașul și-a crescut considerabil cota, fiind evaluat în prezent la 15 milioane de euro de Transfermarkt.

În sezonul 2025/2026, fotbalistul de 22 de ani a bifat 27 de meciuri în Serie A, a înscris două goluri și a oferit o pasă decisivă. Contractul său cu Genoa este valabil până în vara anului 2029.

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