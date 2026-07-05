Dan Șucu poate da lovitura: 20.000.000 de euro

Brooke Norton-Cuffy, fundașul dreapta al „Grifonului”, a intrat pe lista de transferuri a formației Napoli.

Potrivit presei din Italia, gruparea de pe stadionul „Diego Armando Maradona” îl vede pe internaționalul englez U21 drept principala variantă pentru rolul de rezervă al căpitanului Giovanni Di Lorenzo.

Napoli îl vrea pe Norton-Cuffy

Jurnalistul Nicolo Schira susține că Norton-Cuffy și Dodo, de la Fiorentina, sunt cele două nume aflate în acest moment pe lista napolitanilor.

„Brooke Norton-Cuffy (Genoa) și Dodo (Fiorentina) sunt printre candidații lui Napoli pentru rolul de rezervă al lui Di Lorenzo”, a scris Nicolo Schira pe X.