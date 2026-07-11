În această vară, "Viola" i-a transferat pe Viery (Gremio Porto Alegre / 15 mil. euro / fundaș central), Giovanni Fabbian (Bologna / 13 mil. euro / mijlocaș ofensiv), Marco Brescianini (Atalanta / 10 mil. euro / mijlocaș central) și Radu Drăgușin (Tottenham / 1.5 mil. euro, împrumutat / fundaș central).

Toscanii i-au reprimit după împrumuturi pe Simon Sohm (Bologna), Matias Moreno (Levante), Tommaso Martinelli (Sampdoria), M'Bala Nzola (Sassuolo), Amir Richardson (FC Copenhaga), Alessandro Bianco (PAOK Salonic), Riccardo Sottil (Lecce), Nicolas Valentini (Hellas Verona), Tommaso Rubino (Carrarese), Jonas Harder (Padova), Maat Daniel Caprini (Mantova), Filippo Distefano (Carrarese), Antonin Barak (Sampdoria), Tommaso Vannucchi (Cosenza), Lorenzo Romani (Lecco), Giulio Scuderi (Alcione), Jacopo Tarantino (Cerignola), Mirko Elia (Forli), Mattia Ievoli (Ospitaletto), Riccardo Spaggiari (Arzignano) și Laerte Tognetti (Follonica Gavorrano).

Din lotul avut la dispoziție în sezonul trecut au fost opriți David de Gea, Oliver Christensen, Luca Lezzerini (portari), Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Eman Kospo, Niccolo Fortini, Fabiano Parisi, Robin Gosens, Luis Balbo, Dodo (fundași), Rolando Mandragora, Nicolo Fagioli, Jacopo Fazzini (mijlocași), Albert Gudmundsson, Moise Kean, Roberto Piccoli și Riccardo Braschi (atacanți).

De asemenea, Fiorentina i-a pierdut pe Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna / 2.5 mil. euro), Lorenzo Lucchesi (Monza / 1 mil. euro), Lucas Beltran (River Plate / 500.000 euro, împrumutat), Francesco Presta (Follonica Gavorrano / gratis), Leonardo Baroncelli (AS Gubbio / gratis), Eddy Kouadio (Monza / împrumutat), Abdelhamid Sabiri (contract încheiat), Manor Solomon (Tottenham / împrumut expirat), Jack Harrison (Leeds United / împrumut expirat) și Daniele Rugani (Juventus / împrumut expirat).

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