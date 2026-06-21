Cristi Chivu îți dorește un lot competitiv pentru stagiunea viitoare și caută înlocuitori pe măsură pentru fotbaliștii care o vor părăsi pe Inter în această vară.

Inter transferă de la echipa lui Dan Șucu

Stefan de Vrij o va părăsi pe Inter în această vară, iar Cristi Chivu i-a găsit un înlocuitor în Serie A, la Genoa.

Este vorba despre Leo Ostigard, conform TMW.com. Fundașul de 26 de ani este titular în echipa Norvegiei la Campionatul Mondial și a reușit să înscrie la turneul organizat în SUA, Mexic și Canada.

Negocierile cu Genoa nu vor fi simple pentru „nerazzurii”, pentru că echipa patronată de Dan Șucu abia ce l-a transferat pe norvegian în ianuarie 2025 în schimbul a 2,5 milioane de euro.

Leo Ostigard a bifat 47 de meciuri pentru Genoa și a reușit șase goluri și o pasă decisivă.

Fundașul norvegian este cotat la 13 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Stefan de Vrij, foarte aproape de Panathinaikos

Stefan de Vrij (34 de ani) și-a încheiat contractul cu Inter Milano. Olandezul a fost unul dintre cei mai experimentați jucători din vestiarul lui Cristi Chivu, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea, astfel că fundașul este acum liber de contract și poate semna cu orice echipă.

Chiar dacă are o vârstă înaintată pentru un fotbalist, De Vrij nu duce lipsă de oferte și poate ajunge în Grecia, la una dintre echipele cu pretenții din campionatul elen. Panathinaikos este foarte aproape de a-l transfera, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Concret, grecii îi oferă un contract valabil până în 2028 fundașului olandez, cu un salariu impresionant, de trei milioane de euro pe sezon.

Stefan de Vrij a venit la Inter în 2018, liber de contract de la Lazio și a adunat 296 de partide în tricoul „nerazzurrilor”, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere opt pase decisive.

În 17 partide din acest sezon a evoluat fundașul de 34 de ani pentru Inter.

3 milioane de euro este cota lui Stefan de Vrij, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.