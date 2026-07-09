EXCLUSIV Jason Kodor vrea să fie noul "bomber" din Giulești! Cum a contribuit fiul lui Dan Șucu la transfer

Jason Kodor vrea să fie noul &quot;bomber&quot; din Giulești! Cum a contribuit fiul lui Dan Șucu la transfer Superliga
SPORT.RO
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Jason Kodor (20 de ani) este unul dintre cele cinci transferuri realizate de Rapid până acum în fereastra de mercato.

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Născut în București, Kodor are dublă cetățenie, română și australiană, iar după ce și-a făcut junioratul la CS Dinamo, CA Oradea și Sport Team a făcut pasul în Italia, la Lecce, când avea 16 ani.

Jason Kodor: "În Italia am învățat disciplina"

Despre primii pași în fotbal a vorbit Jason Kodor, într-un interviu pentru PRO TV.

"La 16 ani am plecat cu mama în Italia. A stat cu mine un an și jumătate, iar după am rămas singur. Acolo am învățat disciplina. Stând singur, a trebuit să fac multe lucruri pe cont propriu. Am învățat să fiu disciplinat și să am o mentalitate bună.

Sunt jumătate român și jumătate australian. N-am fost niciodată în Australia, deși acolo am rude din partea tatălui. Tata este fan Rapid, iar când a auzit de această oportunitate a fost foarte încântat", a spus Kodor.

Jason Kodor, convins și de fiul lui Dan Șucu să semneze cu Rapid

Internațional de juniori al României și component al naționalei U19 care a ajuns în semifinalele Europeanului de anul trecut, Kodor dezvăluie că un rol important în trecerea sa la Rapid l-a avut și Dan Matei Șucu, unul dintre copiii acționarului majoritar din Giulești.

"Abia aștept să văd cum e Giuleștiul. Am auzit foarte multe povești și multe lucruri bune despre suporteri. Știu cât de pasionați sunt și abia aștept să simt și eu atmosfera de pe Giulești. Vreau să dau totul pentru acest tricou.

Rapid este un club foarte mare, cu o istorie foarte frumoasă și niște suporteri extraordinari. E o onoare să fiu la acest club. Am vorbit cu Dan Matei Șucu, colegul meu din copilărie, de la școală. Și cu el am vorbit, mi-a spus foarte multe despre clubul lui, să spunem așa (n.r - zâmbește). Sincer, nu m-am gândit la asta niciodată, dar când am auzit că este o posibilitatea am fost foarte încântat", a mai spus Kodor.

Kodor, prieten cu rivalii Tarbă și David Matei

Deși ultimii patru ani i-a petrecut în Italia, Kodor are mai mulți prieteni la Rapid sau la rivalele din Superliga, având în vedere că a fost o prezență constantă la loturile naționale.

"Obiectivele mele sunt să muncesc în fiecare zi, să dau tot ce pot pentru echipă și să fac ceea ce îmi cere domnul antrenor. De la Rapid îi mai știam pe Cătălin Vulturar și Bogdan Ungureanu. Am fost cu ei la națională, iar la Lecce am jucat cu Cătălin. 

Îi știu și pe Ianis Tarbă, pe David Matei. Cu Matei am și copilărit la aceeași echipă. N-am apucat să vorbesc cu el, dar sunt foarte bucuros că a ajuns unde a ajuns. Abia aștept duelul cu el", a mai spus Kodor.

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