Dan Șucu forțează transferul! Genoa îl vrea pe fostul golgheter din La Liga

Genoa insistă pentru transferul atacantului Artem Dovbyk (29 de ani). Antrenorul Daniele De Rossi își dorește să lucreze din nou cu ucraineanul, pe care l-a avut și la AS Roma, informează presa din Italia. Oficialii celor două cluburi au început deja discuțiile, iar Genoa încearcă să obțină împrumutul atacantului pentru sezonul viitor. Genoa îl vrea pe Dovbyk Principalul obstacol îl reprezintă salariul fotbalistului. Dovbyk încasează aproximativ 3,5 milioane de euro pe sezon la Roma, sumă pe care Genoa nu și-o permite.

Italienii susțin că mutarea se poate realiza doar dacă romanii vor suporta o parte din salariu. În schimb, AS Roma preferă un transfer definitiv, mai ales către un club din afara Italiei. Totuși, jurnalistul Gianluca Di Marzio anunță că atacantul este tot mai convins să accepte oferta celor de la Genoa, iar negocierile continuă. Dovbyk a fost golghter în La Liga Artem Dovbyk a ajuns la Roma în vara lui 2024, după transferul de la Girona. În primul sezon a înscris 12 goluri în Serie A, însă stagiunea 2025/2026 a fost afectată de accidentări, iar ucraineanul a bifat doar 14 apariții și trei goluri.

Înainte de aventura din Italia, Dovbyk a impresionat în tricoul Gironei, formație pentru care a marcat 24 de goluri și a oferit 10 pase decisive în 39 de meciuri. Atacantul a devenit golgheterul din La Liga în sezonul 2023/2024. De-a lungul carierei, ucraineanul a mai evoluat pentru SC Dnipro-1, Dnipro, Midtjylland, SønderjyskE și Zaria Bălți. În total, a adunat 291 de meciuri, 136 de goluri și 33 de pase decisive la nivel de club.