OFICIAL Dan Șucu a bătut palma cu fotbalistul de 2.500.000 de €!

Dan Șucu a bătut palma cu fotbalistul de 2.500.000 de €! Serie A
Alexandru Hațieganu
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Fotbalistul cu nouă apariții și o pasă decisivă în Serie B a ajuns la un acord cu Dan Șucu. 

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Dan Șucu

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Dan Șucu / Foto: Getty Images.
Moment extrem de important pentru Dan Șucu / Foto: Imago Images
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Genoa a anunțat că a finalizat achiziția definitivă a mijlocașului central Samuel Wiafe (18 ani) de la Modena FC. 

Samuel Wiafe, transferat de Genoa de la Modena

Născut pe 22 iunie 2008, Wiafe este considerat un jucător de perspectivă. În sezonul 2025/26 din Serie B a adunat la Modena nouă apariții și o pasă de gol. 

Posesor al unei duble cetățenii, italiene și ghaneze, Samuel Wiafe este așteptat la clubul condus de Dan Șucu după ce își încheie cu Italia U19 parcursul la Campionatul European din Țara Galilor, transmis în exclusivitate de către VOYO

Wiafe: „Transferul la Genoa este un vis devenit realitate”

„Transferul la Genoa, în Serie A, este un vis devenit realitate. Le mulțumesc celor de la Genoa și Modena pentru oportunitate. 

Sosesc încrezător că am multe de învățat și cu scopul de a munci din greu pentru a mă perfecționa, cu spirit de sacrificiu și sentiment de apartenență”, a declarat Samuel Wiafe, potrivit site-ului oficial al „grifonilor”. 

La rândul său, Diego Lopez, directorul de fotbal de la Genoa, a explicat că „una dintre pietrele de temelie ale strategiei clubului este de a identifica și investi în jucători tineri talentați pentru prezent și viitor, găsind totodată calea potrivită pentru dezvoltarea jucătorilor care au trecut prin academia noastră de tineret”.

  • 2.500.000 de euro este cota de piață a lui Samuel Wiafe, potrivit Transfermarkt.
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