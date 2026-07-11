Harry Kane l-a descris în două cuvinte pe Erling Haaland

"Suntem doi jucători complet diferiţi. Ştiu că amândoi suntem atacanţi centrali, dar jucăm aproape pe două poziţii diferite: Erling a fost incredibil, raportul său de goluri pe meci este excepţional, fizic este o maşină, o bestie. Finalizarea lui este de nivel înalt, iar palmaresul său ca marcator vorbeşte de la sine", a declarat Harry Kane într-o sală de presă arhiplină la Miami.

Erling Haaland are şapte goluri înscrise de la începutul turneului, iar Kane este la doar unul singur în spatele atacantului lui Manchester City.

"Mă văd ca un jucător diferit, chiar dacă şi eu marchez goluri. Îmi place să intru mai mult pe minge, să fiu puţin mai implicat în joc, dar pot juca şi ca un adevărat număr 9'', a adăugat jucătorul lui Bayern München.

"Îl respect foarte mult ca jucător. Evident, sper că va fi discret mâine, dar cred că toată lumea ştie că este un jucător fantastic", a continuat englezul.

Întrebat despre forma remarcabilă a vedetelor în timpul acestui turneu (Mbappe, Messi, Haaland şi el însuşi), Harry Kane a răspuns: "Cred că această Cupă Mondială este incredibilă în acest sens, cu toţi cei mai buni atacanţi marcând. Nu este întotdeauna cazul la aceste turnee mari. Cred că fanii şi presa apreciază să urmărească asta".

"Mă pune în starea de spirit potrivită pentru a fi în cea mai bună formă a mea", a subliniat căpitanul Angliei, "obiectivul principal fiind să câştig Cupa Mondială, nu Gheata de Aur", care este acordată golgheterului competiţiei.

Potrivit atacantului englez, "acest sezon merge foarte bine în acest sens, dar evident, poţi întâlni nişte jucători de foarte bună calitate. Cred că asta mă menţine înfometat, ceea ce mă împinge la nivelul meu maxim".

Selecţionerul Angliei, Thomas Tuchel, a fost plin de laude la adresa lui Harry Kane: "Nu-mi pot găsi cuvintele, nu mai am cum să-l descriu. Este liderul nostru, este căpitanul nostru, dă un exemplu. Este în cea mai bună formă a vieţii sale, în vârful carierei sale".

Potrivit tehnicianului german, Kane "are o mentalitate de jucător de echipă, este gata să conducă prin exemplul personal şi să-i împingă pe toţi. Prin urmare, este un privilegiu să-l avem drept căpitan şi un privilegiu să-i fiu antrenor".

Agerpres