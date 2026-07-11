Ce a spus Acerbi despre Cristi Chivu după ce a plecat de la Inter: „Echipa era deja făcută”

Cristi Chivu a reușit să cucerească campionatul și cupa în Italia și este unul dintre cei mai apreciați antrenori din „Cizmă” la acest moment.

Antrenorul român a început formarea unui nou lot la Inter pentru stagiunea viitoare.

Ce a spus Francesco Acerbi despre Chivu

Francesco Acerbi este unul dintre jucătorii care au părăsit-o pe Inter în această vară.

Fundașul de 38 de ani a vorbit despre realizările „nerazzurrilor” din stagiunea 2025/2026 și a dezvăluit care a fost „rețeta succesului” pentru Chivu la Inter.

Jucătorul de 38 de ani l-a lăudat pe tehnicianul român și i-a scos în evidență calitățile.

„Chivu a fost un jucător important, un câștigător. Ca antrenor, a ajuns după patru luni la Parma, la un Inter care în ultimii ani a ajuns de două ori în finala UEFA Champions League.

Așa că nu a vrut să se complice prea tare. Echipa era deja făcută, formația era deja stabilită. A încercat doar să gestioneze grupul. Ne-a dat multe zile libere. Știa când deveneam obosiți și știa că sunt multe meciuri de-a lungul unui sezon.

Apoi am încercat și noi să îl ajutăm pe el, deoarece nu e ușor să ajungi la Inter, ai multă greutate pe umeri. În opinia mea, grupul a făcut un pas înainte din punct de vedere mental, le-am spus și colegilor că de asta am câștigat ce am câștigat.

Grupul e cel care a făcut diferența sezonul trecut. Dinamicile interne. Sunt foarte mândru de mine și în special de colegii mei. Evident, și Chivu a reușit să își pună amprenta. În final, am reușit să contribuim cu toții.

Știm cu toții ce s-a spus după finala UCL, că suntem o echipă la final de ciclu. Apoi, când a ajuns Chivu, a ținut foarte mult să ne spună că încă suntem capabili să câștigăm”, a declarat Francesco Acerbi, citat de presa din Italia.