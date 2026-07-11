Ce a spus Acerbi despre Cristi Chivu după ce a plecat de la Inter: „Echipa era deja făcută”

Ce a spus Acerbi despre Cristi Chivu după ce a plecat de la Inter: „Echipa era deja făcută” Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Acerbi nu va continua la Inter, dar a tras concluziile pentru sezonul trecut.

TAGS:
cristi chivuInterSerie AFrancesco Acerbi
Din articol

Cristi Chivu a reușit să cucerească campionatul și cupa în Italia și este unul dintre cei mai apreciați antrenori din „Cizmă” la acest moment.

Antrenorul român a început formarea unui nou lot la Inter pentru stagiunea viitoare.

Ce a spus Francesco Acerbi despre Chivu

Francesco Acerbi este unul dintre jucătorii care au părăsit-o pe Inter în această vară. 

Fundașul de 38 de ani a vorbit despre realizările „nerazzurrilor” din stagiunea 2025/2026 și a dezvăluit care a fost „rețeta succesului” pentru Chivu la Inter.

Jucătorul de 38 de ani l-a lăudat pe tehnicianul român și i-a scos în evidență calitățile.

„Chivu a fost un jucător important, un câștigător. Ca antrenor, a ajuns după patru luni la Parma, la un Inter care în ultimii ani a ajuns de două ori în finala UEFA Champions League.

Așa că nu a vrut să se complice prea tare. Echipa era deja făcută, formația era deja stabilită. A încercat doar să gestioneze grupul. Ne-a dat multe zile libere. Știa când deveneam obosiți și știa că sunt multe meciuri de-a lungul unui sezon. 

Apoi am încercat și noi să îl ajutăm pe el, deoarece nu e ușor să ajungi la Inter, ai multă greutate pe umeri. În opinia mea, grupul a făcut un pas înainte din punct de vedere mental, le-am spus și colegilor că de asta am câștigat ce am câștigat. 

Grupul e cel care a făcut diferența sezonul trecut. Dinamicile interne. Sunt foarte mândru de mine și în special de colegii mei. Evident, și Chivu a reușit să își pună amprenta. În final, am reușit să contribuim cu toții. 

Știm cu toții ce s-a spus după finala UCL, că suntem o echipă la final de ciclu. Apoi, când a ajuns Chivu, a ținut foarte mult să ne spună că încă suntem capabili să câștigăm”, a declarat Francesco Acerbi, citat de presa din Italia

Cristi Chivu nu îl mai vrea la Inter

Cristi Chivu și-a făcut planurile pentru stagiunea viitoare, iar Benjamin Pavard nu face parte din ele. Fundașul francez a revenit la Inter după ce împrumutul la Marseille a expirat, dar nu va sta mult la campioana Italiei.

Inter este în așteptarea ofertelor pentru Pavard și solicită între 12 și 15 milioane de euro. Suma este considerată una corectă pe piață, menită să atragă oferte rapide, asigurând totodată un venit financiar util pentru bugetul echipei.

Dincolo de banii încasați din transferuri, mutările ar ajuta semnificativ la reducerea fondului de salarii, pentru că Benjamin Pavard are unul dintre cele mai mari salarii din lotul lui Inter.

Fundașul francez a evoluat în 70 de meciuri în tricoul lui Inter și a reușit un gol și patru pase decisive.

Benjamin Pavard este cotat la 12 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu nu vrea să mai audă de el: plecare iminentă de la Inter
Cristi Chivu nu vrea să mai audă de el: plecare iminentă de la Inter
Inter pregătește noul sezon cu un turneu de cinci stele. Cu cine va juca trupa lui Cristi Chivu în Asia și Australia
Inter pregătește noul sezon cu un turneu de cinci stele. Cu cine va juca trupa lui Cristi Chivu în Asia și Australia
Cristi Chivu nu se oprește! Inter forțează transferul de 40.000.000 €
Cristi Chivu nu se oprește! Inter forțează transferul de 40.000.000 €
Intervenția lui Cristi Chivu a salvat un transfer important la Inter: „Era să pice totul”
Intervenția lui Cristi Chivu a salvat un transfer important la Inter: „Era să pice totul”
Here we go! Inter a rezolvat transferul cerut de urgență de Cristi Chivu: 25.000.000 €
Here we go! Inter a rezolvat transferul cerut de urgență de Cristi Chivu: 25.000.000 €
ULTIMELE STIRI
Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova
Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova
Harry Kane l-a descris în două cuvinte pe Erling Haaland înainte de Norvegia - Anglia
Harry Kane l-a descris în două cuvinte pe Erling Haaland înainte de Norvegia - Anglia
Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”
Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”
Dan Șucu are oferta de 15.000.000 de euro pe masă
Dan Șucu are oferta de 15.000.000 de euro pe masă
Început de mercato în forță pentru Fiorentina. Pe cine au mai transferat toscanii, alături de Drăgușin
Început de mercato în forță pentru Fiorentina. Pe cine au mai transferat toscanii, alături de Drăgușin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland, Kane și Dembele stau la pândă

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Englezii au făcut anunțul despre transferul lui Andrei Rațiu la Liverpool

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Veste teribilă pentru FCSB înainte de startul sezonului: ”Se va alătura la finalul lunii septembrie!”

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Explicația schimbării care a adus dezastrul pentru Belgia: Rudi Garcia spune de ce l-a scos pe Courtois, deși portarul putea continua

Lamine Yamal intră în cărțile de istorie după Spania - Belgia!

Lamine Yamal intră în cărțile de istorie după Spania - Belgia!



Recomandarile redactiei
Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”
Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”
Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova
Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova
Harry Kane l-a descris în două cuvinte pe Erling Haaland înainte de Norvegia - Anglia
Harry Kane l-a descris în două cuvinte pe Erling Haaland înainte de Norvegia - Anglia
Dan Șucu are oferta de 15.000.000 de euro pe masă
Dan Șucu are oferta de 15.000.000 de euro pe masă
CFR Cluj și-a vândut jucătorul în Angola: "Am încasat 350.000 de euro"
CFR Cluj și-a vândut jucătorul în Angola: "Am încasat 350.000 de euro"
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

stirileprotv Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!