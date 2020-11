SOC in Italia! Pirlo ar putea sa fie DEMIS dupa nici 3 luni de la Juve! Antrenorii favoriti sa ii ia locul

Campioana Italiei are un inceput slab de sezon, fiind doar pe locul 6 dupa 5 meciuri in Serie A.

De asemenea, torinezii au fost invinsi pe teren propriu cu scorul de 0-2 de Barcelona in etapa a doua a grupelor UEFA Champions League si, mai presus de acestea, jocul echipei este foarte departe de ce a obisnuit Juve in ultimii ani.

In acest context, conducatorii clubului iau in calcul chiar o demitere a lui Andrea Pirlo, in ciuda faptului ca acesta a fost numit in functie in urma cu nici 3 luni. Presa din Peninsula noteaza ca sefii lui Juve pregatesc o revenire pe Allianz Stadium a lui Massimiliano Allegri.

Allegri, care a mai pregatit pe Juventus intre 2014 si 2019 este tentat de o revenire in antrenorat, la 1 an si jumatate dupa demiterea de pe banca "Batranei Doamne". Acesta a declarat jurnalistilor italieni ca isi doreste sa inceapa un nou proiect, indiferent in ce campionat va merge: "Nu ma intereseaza in ce campionat voi merge. Vreau sa merg la un club cu un proiect unde sa pot avea ambitia de a castig".

In ultimul an, de Allegr s-au mai interesat si alte cluburi importante din Europa, precum Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid sau fosta sa echipa, AC Milan.

Massimiliano Allegri a castigat in cariera sa de 6 ori titlul de campion in Serie A, de 5 ori cu Juventus si o data cu AC Milan. Antrenorul de 53 de ani nu a avut acelasi succes si in UEFA Champions League, unde a disputat doua finale, pierdute insa in fata Barcelonei in 2015, respectiv impotriva lui Real Madrid in 2017.

De asemenea, jurnalistii italieni lanseaza si o alta varianta pentru banca tehnica a campioanei ultimelor 9 ani din Italia. Conform acestora, antrenorul care face o treaba extraordinara in ultimele 2 sezoane la Atalanta, Gian Piero Gasperini, ar fi luat in calcul de Andrea Agnelii, in cazul in care nu s-ar ajunge la o intelegere cu Allegri.

Gasperini este unul dintre cei mai apreciati antrenori din Europa in acest moment, in principal datorita stilului extrem de spectaculos de joc pe care l-a implementat la Atalanta. Acesta a evoluat la Juventus, fiind crescut chiar la Academia torinezilor, si si-a inceput cariera de antrenor chiar la grupele de copii de la Juve.