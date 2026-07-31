GALERIE FOTO Steaua și-a anunțat noul echipament pentru sezonul 2026/2027

Steaua și-a anunțat noul echipament pentru sezonul 2026/2027 Fotbal intern
SPORT.RO
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Steaua și-a lansat noul echipament.

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Din articol

Echipa din Liga 2 va purta „haine noi” în stagiunea 2026/2027. Steaua a postat poze cu cele două kit-uri de acasă și deplasarea și cu echipamentul de portar pe care le vor purta jucătorii în stagiunea viitoare.

Noul echipament al Stelei: „În roșu și albastru nu intri doar pe teren!” 

  • Fotbal in rosu si albastru nu intri doar pe terenintri intr o poveste inceputa acum aproa 2
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Echipamentul de acasă este roșu cu inserții albastre în centru, în timp ce kit-ul de deplasare este în oglindă, albastru cu inserții de roșu în mijloc.

„Intri într-o poveste începută acum aproape opt decenii! Acesta nu este doar un echipament.

Este responsabilitatea de a purta pe piept emblema celei mai titrate echipe din România!”, a transmis Steaua pe pagina oficială de Instagram.

Meciurile programate în Etapa 1 din Liga 2, sezon 2026-2027:

Sâmbătă, 1 august

CS Afumați - CS Dinamo (11.00 / Stadion Comunal, Afumați)

CSM Cetatea Suceava - Concordia Chiajna (11.00 / Stadion Areni, Suceava)

CSC Dumbrăvița - FC Hermannstadt (11.00 / Stadion "Stefan Dobay", Dumbrăvița)

CSM Reșița - ASA Tg. Mureș (11.00 / Stadion "Mircea Chivu", Reșița)

FC Bacău - CSL Ștefăneștii de Jos (11.00 / Stadion Ruși-Ciutea, Letea Veche)

FC Bihor - Unirea Slobozia (11.00 / Stadion "Iuliu Bodola", Oradea)

Gloria Bistrița - CSC Șelimbăr (11.00 / Stadion "Jean Pădureanu", Bistrița)

Metaloglobus - Metalul Buzău (11.00 / Clinceni Arena, Clinceni)

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popești-Leordeni (11.00 / Stadionul Municipal, Rm. Vâlcea)

Duminică, 2 august

Steaua București - CSM Slatina (16.00 / Stadion Steaua, București)

Marți, 4 august

Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște (18.00 / Stadion Electrica, Timișoara)

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