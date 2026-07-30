Cristi Chivu își dorește să întărească defensiva după plecările lui Acerbi și de Vrij din această vară, iar „nerazzurrii” s-au mișcat și au rezolvat mutarea lui John Stones, adus liber de contract după despărțirea de Manchester City.

Cu toate acestea, italienii avertizează în legătură cu următoarea mutare a lui Inter pe piața transferurilor.

John Stones a semnat cu Inter: „A scris istorie”

John Stones a semnat oficial cu Inter, iar „nerazzurrii” au anunțat mutarea pe toate rețelele sociale.

Fundașul englez a semnat până în 2028 cu gruparea antrenată de Cristi Chivu.

„După ce a scris istorie la Manchester, John Stones este pregătit pentru următorul capitol la Inter”, a transmis clubul.