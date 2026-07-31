Arbitrul care a fost la ”centru” în finala CM 2026 a dat verdictul despre Lionel Messi

Retras recent după ce a arbitrat finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania şi Argentina, arbitrul sloven Slavko Vincic a lăudat atitudinea starului Albiceleste, Lionel Messi, în timpul meciului împotriva spaniolilor.

Slavko Vincic a avut onoarea de a arbitra finala Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania şi Argentina (1-0 după prelungiri) pe stadionul MetLife. Un ultim meci, cel mai prestigios din istoria fotbalului, înainte de a-şi anunţa retragerea luni, la vârsta de 46 de ani. Slovenul are amintiri frumoase din această finală.

„Ştiam că treaba mea era să gestionez situaţia, să ştiu când să fluier şi când să las jocul să continue. Cred că nu am întâmpinat prea multe dificultăţi”, a declarat el joi într-un interviu acordat publicaţiei media slovene Sport. În ceea ce priveşte eliminarea mijlocaşului argentinian Enzo Fernandez, el a spus că a analizat meciul şi că nu regretă decizia sa de a lăsa Argentina cu zece oameni.

”Strategia noastră a fost cea corectă”

Slavko Vincic a fost întrebat şi despre un schimb de replici cu Lionel Messi. „Prefer să păstrez această conversaţie pentru mine. Dar pot spune că Messi s-a comportat impecabil”.

Deşi nu se poate spune acelaşi lucru despre toţi coechipierii lui Messi, în special despre Leandro Paredes, care s-au făcut vinovaţi de acte de violenţă împotriva spaniolilor după meci (comisia disciplinară a FIFA a deschis o anchetă), arbitrul sloven consideră că nu a ratat ţinta în ultimul meci al carierei sale.

„O întreagă carieră de arbitru poate fi rezumată într-un singur meci. Responsabilitatea este enormă, chiar dacă eu cred că strategia noastră a fost cea corectă”, a concluzionat Slavko Vincic.

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