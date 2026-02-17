Pierre Kalulu a primit o suspendare de o etapă după eliminarea din Derby d’Italia, pierdut de Juventus cu 2-3 în fața lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.

Ce scrie Comisia de Disciplină

Decizia a fost confirmată de Comisia de Disciplină din Italia, care a aplicat sancțiunea standard pentru eliminarea după două cartonașe galbene. Astfel, fundașul francez va rata meciul cu Como 1907.

În raportul oficial se precizează motivul sancțiunii: „dublă avertizare pentru comportament neregulamentar față de un adversar”.

Faza care a decis eliminarea s-a petrecut pe finalul primei reprize, când arbitrul Federico La Penna i-a acordat al doilea galben lui Kalulu, după un duel cu Alessandro Bastoni.

Reluările au arătat că fundașul lui Inter a simulat contactul, iar decizia arbitrului a fost considerată eronată. Dacă Bastoni ar fi primit cartonaș pentru simulare, acesta ar fi fost eliminat, nu Kalulu.