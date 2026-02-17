Fostul campion cu Inter Milano a explodat după scandalul din Derby d’Italia: „Inacceptabil!”

Fostul campion cu Inter Milano a explodat după scandalul din Derby d’Italia: „Inacceptabil!” Serie A
Scandalul din Derby d’Italia, câștigat dramatic de Inter cu 3-2 în fața lui Juventus, continuă să producă reacții în Italia. 

pierre kaluluInter MilanojuventusAndrea Ranocchia
Momentul decisiv s-a produs în minutul 42, când fundașul Kalulu a primit al doilea cartonaș galben din partea arbitrului Federico La Penna. 

Reluările au arătat că nu a existat contactul, iar Bastoni a fost acuzat de simulare. Juventus a rămas în inferioritate numerică, iar Inter a dat lovitura pe final, prin golul lui Piotr Zielinski.

Andrea Ranocchia a explodat: „Inacceptabil!”

În mijlocul valului de critici, fostul căpitan al nerazzurrilor, Andrea Ranocchia, a reacționat dur și a condamnat atacurile la adresa jucătorului și arbitrului.

„Ceea ce se întâmplă în aceste zile depășește cu mult orice limită umană și comportamentală acceptabilă. Linșajul mediatic la adresa lui Bastoni și a arbitrului La Penna este inacceptabil. Nu mai este vorba despre suporteri, ci despre viețile oamenilor. Oricine poate greși”, a declarat Ranocchia, citat de Nicolo Schira.

Între timp, Comisia de Disciplină din Italia a anunțat oficial sancțiunea pentru Kalulu. Fundașul lui Juventus a primit o suspendare de o etapă, conform regulamentului, după eliminarea pentru două cartonașe galbene.

În raportul oficial se precizează motivul sancțiunii: „dublă avertizare pentru comportament neregulamentar față de un adversar”. DETALII AICI

