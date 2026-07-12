Cristi Chivu a reușit să cucerească campionatul și cupa în Italia și este unul dintre cei mai apreciați antrenori din „Cizmă” la acest moment.

Antrenorul român a început formarea unui nou lot la Inter pentru stagiunea viitoare.

Ce a decis Cristi Chivu înaintea noului sezon

Yann Sommer a plecat liber de contract de la Inter, iar „nerazzurrii” au decis să îl transfere pe portarul Ivan Provedel de la Lazio pentru a-l înlocui.

Cu toate acestea, fotbalistul de 32 de ani nu ar urma să fie titularul din poarta lui Inter, pentru că Cristi Chivu a decis să îi acorde încredere lui Josep Martinez, conform TMW.com.

Goalkeeper-ul spaniol a apărat în Cupa Italiei, competiție pe care Inter a câștigat-o astfel că antrenorul român a decis să îi acorde încredere, dar l-a adus pe Provedel pentru a avea variante în cazul în care Martinez nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Rămâne de văzut dacă Josep Martinez va reuși să se impună în poarta lui Inter, dar cert este că el ar urma să înceapă sezonul 2026/2027 ca titular.

Portarul spaniol a adunat 21 de meciuri în poarta lui Inter de-a lungul carierei și a înregistrat 11 partide fără gol primit.

10 milioane de euro este cota lui Josep Martinez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.