Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îi vor avea invitați pe Florin Gardoș, actualul director sportiv de la Chindia Târgoviște și fost fotbalist la FCSB, și Virgil Stănescu, fostul căpitan al echipei naționale de baschet a României.

Fața la Joc, la PRO TV și VOYO de la 13:00

Cei doi vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sport, dar și despre experiențele trăite de-a lungul carierei. Nu vor lipsi poveștile din fotbalul și din baschetul românesc.

Fața la Joc poate fi urmărită în direct la PRO TV, pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

În ediția de săptămâna trecută a emisiunii Fața la Joc, Emanuel Gyenes și Alessandro Caparco au fost invitații lui Costin Ștucan.