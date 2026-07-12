Cu selecții la naționalele U17, U18, U19 și U20, fundașul central care poate evolua și pe postul de mijlocaș defensiv a jucat până acum la Luceafărul Drobeta Turnu Severin din orașul natal, Academia Hagi/Farul Constanța, Gloria Bistrița, Unirea Dej și Universitatea Craiova, pentru care însă în ultimul sezon a bifat apariții doar la echipa a doua, din Liga 3.

Internaționalul de juniori și de tineret român Vlasti Emanuel Martinovic (21 de ani) a plecat definitiv de la Universitatea Craiova și a semnat vineri cu Bihorul Beiuș, echipă din Liga 3.

”Originar din Drobeta Turnu Severin, Martinovic s-a născut în 20 decembrie 2004 și a început fotbalul la echipa din localitate, Luceafărul Drobeta Turnu Severin. În 2017 a făcut pasul la Academia Hagi, iar ulterior a mai jucat la Farul Constanța, Gloria Bistrița, Unirea Dej și ultima dată la Universitatea Craiova II în Liga 3.

În anul 2022 a debutat în prima ligă în meciul FC Argeș – Farul Constanța, intrând pe teren în minutul 82 când l-a înlocuit pe Radaslavescu, fiind singura lui prezență în prima ligă.

Are selecții la echipele naționale de juniori U17, U18 și U19, dar și la U20 în anul 2023, când a fost chemat de selecționerul Costin Curelea pentru meciurile cu Anglia și Norvegia”, a notat și publicația locală Bihor Online.

Bihorul Beiuș, antrenată de George Zima, începe pregătirea de vară luni, pe Stadionul ”Francisc Matei”.

Foto: Sport Pictures, FRF