Marea dilemă a lui Cristi Chivu după sezonul de vis cu Inter

Cristi Chivu are o dilemă importantă pentru sezonul următor.

Cristi Chivu și jucătorii lui Inter au ridicat Scudetto, cu o etapă înainte de finalul sezonului. Antrenorul român a realizat eventul după primul sezon pe banca „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu va trebui să rezolve o dilemă în stagiunea viitoare

Inter va fi activă pe piața transferurilor în această vară, iar problema portarului titular va trebui rezolvată.

Lui Yann Sommer i se încheie contractul în următoarea lună, iar „nereazzurrii” ar trebui să aducă un nou portar titular.

Întrebat despre situația sa la Inter, Josep Martinez a dat de înțeles că ar putea deveni el goalkeeper-ul titular al formației milaneze.

„A fost un sezon puțin greu pentru mine, dar sunt fericit pentru că am câștigat două trofee. A fost un sentiment de neuitat. Am avut norocul să fiu un jucător cheie în Coppa Italia, iar antrenorul mi-a dat încrederea de care aveam nevoie din motive pe care toată lumea le știe. Toată lumea m-a ajutat și, în final, am câștigat două trofee.

(n.r. Visul tău este să devii titular la Inter?) Bineînțeles, altfel nu aș fi aici.

(n.r. Un cuvânt despre Chivu) A adus o energie diferită. Este un om care cunoaște foarte bine vestiarul și ce are acesta de o ferit jucătorilor”, a spus Josep Martinez, conform TMW.com.

Rămâne de văzut dacă Inter se va baza pe portarul spaniol sau va transfera un fotbalist cu nume în această vară.

Josep Martinez a apărat zece meciuri poarta lui Inter și nu a luat gol în cinci partide.

7,5 milioane de euro este cota portarului spaniol, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

